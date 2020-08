Effetto Bonus Vacanze sullo SPID: superate le 9 milioni di attivazioni

Si fa sentire l'effetto Bonus Vacanze del Governo sullo SPID. Come annunciato dal Ministro Paola Pisano su Twitter, infatti, a Luglio l'identità digitale ha superato le 9 milioni di attivazioni a livello nazionale.

"Oltre 9 milioni di identità digitali rilasciate con SPID. Sono soddisfatta del traguardo raggiunto oggi da questo strumento, fondamentale per semplificare la vita dei cittadini e garantire la sicurezza dei dati" ha affermato la politica.

Secondo quanto affermato spiegato da SPID, nel primo semestre del 2020 le identità digitali sarebbero cresciute del 50% rispetto ai dati di fine 2019, "un traguardo importante in linea con i principi del Decreto Semplificazioni che segna gli obiettivi 2021 per un’amministrazione che pensa e agisce in digitale”. Solo nel mese di Luglio infatti sono state registrate più di un milione di attivazioni, a causa del Bonus Vacanze 2020 dell'Esecutivo che come noto può essere richiesto solo attraverso lo SPID tramite l'applicazione Io della pubblica amministrazione.

Altri dati importanti che arrivano da Agid riguardano gli utilizzi: a giugno 2020 SPID infatti è stato utilizzato 10 milioni di volte per effettuare l'accesso online.

Nel frattempo nella giornata di ieri è arrivata la notizia che SPID o PEC saranno obbligatorie per i concorsi, nell'ambito della riforma della Pubblica Amministrazione.