Effetto Brexit: il Regno Unito pronto a sviluppare un sistema di navigazione satellitare

I frutti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea andranno ben oltre la politica monetaria dell'isola più importante del Vecchio Continente. La Brexit, renderà di fatto inaccessibile il progetto Galileo, ed ecco perchè secondo quanto affermato dal Telegraph, il governo starebbe già guardando oltre.

Secondo quanto riferito dal popolare quotidiano britannico, infatti, il Regno Unito starebbe pianificando il lancio e sviluppo di una rete satellitare proprietaria. Il primo ministro, Theresa May, avrebbe già ordinato lo studio di un sistema di posizionamento satellitare, per un progetto iniziale dal valore complessivo di circa 128,5 milioni di Dollari.

La stessa fonte sottolinea come l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nel corso della settimana, ma resta da capire quando diverrebbe operativa la rete, anche se chiaramente il tutto potrebbe essere legato agli studi iniziali che saranno effettuati prima di passare alle azioni.

E' chiaro però che la rete avrà costi ben più alti: alcune stime parlano di addirittura 3 miliardi di Sterline, ecco perchè è altamente probabile che le opposizioni del governo May facciano di tutto per bloccare il progetto. Per il paese, però, potrebbe diventare un progetto di fondamentale importanza in quanto, a seguito della Brexit, il Regno Unito potrebbe non avere più accesso al segnale crittografato e preciso di Galileo, nonostante gli ingenti investimenti effettuati in passato. Gli Stati Uniti, dal loro canto, riservano i dati GPS più precisi alle proprie forze armate, il che potrebbe spingere il Regno Unito costretto ad adottare una soluzione del genere.

Un sistema interno potrebbe infatti essere l'unico modo per ottenere informazioni con la stessa accuratezza e sicurezza di cui necessitano le forze militari ed armate.