Abbiamo visto un effetto dei buchi neri nella chimica di tutti i giorni

Quando si tratta di distruggere la materia a livello subatomico, nulla è più efficiente di un buco nero. In particolare questi giganti cosmici hanno la capacità di "scompigliare" le informazioni quantistiche di qualsiasi oggetto, ma secondo un nuovo studio potrebbero esistere anche altri modi per farlo.

Le recenti osservazioni sono frutto del lavoro di fisica e chimica svolto alla Rice University e all’Università dell’Illinois, i cui esperimenti hanno mostrato la tendenza di alcune particelle (in specifiche circostanze) ad alterare il proprio stato quantistico.

“Questo studio fa riferimento a un problema irrisolto della fisica, che riguarda la velocità con cui le informazioni quantistiche diventano disordinate nelle molecole,” spiega il teorico Peter Wolynes.

In particolare, il team di scienziati ha tentato di misurare la quantità di informazioni messe in disordine, scoprendo che ciò avviene più rapidamente in gruppi di particelle confinati, specialmente se a basse temperature. Per tenere conto delle misurazioni, il team si è servito dell’effetto di tunneling quantistico.

A quanto pare infatti, questo bizzarro fenomeno può avvenire a livello molecolare, causando il disordine degli stati quantistici a velocità incredibilmente elevate, su una scala al di sotto dei picosecondi. Una velocità raggiunta solo dai buchi neri, che rimangono all’apice per quanto riguarda lo scompiglio di informazioni della materia.

Insomma, un risultato a dir poco inaspettato e che - secondo i ricercatori - potrebbe aprire la strada per lo sviluppo di materiali più efficienti che sfruttano il fenomeno di tunneling quantistico (come ad esempio quelli utilizzati per le celle solari).

