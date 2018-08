Effetto CR7: Juventus - Lazio la seconda partita più vista di sempre su Sky Sport HD

Nonostante i problemi con il 4K, si fa sentire l'effetto Cristiano Ronaldo sugli ascolti della Serie A. In particolare, come rivelato dalla stessa Sky, la gara d'esordio del fenomeno portoghese all'Allianz Stadium sarebbe stata la seconda più vista di sempre su Sky Sport HD.

La partita di sabato pomeriggio alle 18:00, che ha visto i campioni d'Italia prevalere per 2-0 sulla Lazio, è stata vista da 1,669 milioni di spettatori complessivi (su Sky Sport Serie A HD, digitale terrestre, satellite, fibra, Sky Go e Now TV), generando uno share del 13,3 per cento.

La gara, che è stata trasmessa anche in 4K HDR per i clienti Sky Q, si è quindi piazzata al secondo posto nella classifica degli eventi con il maggior numero di spettatori trasmessi su Sky Sport, e si piazza dietro solo ad Inter - Juventus del 2013, che aveva generato uno share del 13,88 per cento.

Cresce, chiaramente, anche l'attenzione intorno ai bianconeri di Massimiliano Allegri. A tal proposito è interessante notare che il secondo match della Juventus ha riportato un aumento di 778 mila spettatori rispetto a Genoa - Juventus dello scorso anno, anch'essa trasmessa il sabato alle 18:00.

La prossima sfida ora è quella di sabato sera, quando la Juventus farà visita a Parma. L'incontro segnerà il debutto del cinque volte Pallone D'Oro su DAZN.