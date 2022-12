Effetto CR7 sui social dell'Al-Nassr: raddoppiati i follower dopo l'annuncio

L’effetto CR7 registrato sui social della Juventus si è ripetuto anche sui canali ufficiali dell'Al-Nassr, la squadra in cui giocherà il fenomeno portoghese. Come rilevato da ESPN FC, nel giro di poche ore i follower della squadra saudita sono più che raddoppiati.

Nella grafica presente in calce si vede il prima e dopo l’annuncio dell’approdo di CR7: in precedenza l’account Instagram era seguito da 860 mila follower, mentre poche ore dopo sono diventati 1,6 milioni. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il numero è salito ulteriormente ed ha raggiunto quota 4 milioni, nonostante il club saudita sia praticamente sconosciuto ai molti.

Il post d’annuncio, in cui si vede il proprietario della squadra in compagnia di Cristiano Ronaldo, con la nuova maglia con il numero 7, invece, ha raggiunto quota 25milioni di like e migliaia di commenti. “Questo è un acquisto che non solo ispirerà il nostro club e lo porterà a raggiungere successi ancora maggiori, ma ispirerà anche il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future. Benvenuto nella tua nuova casa, Cristiano Ronaldo” si legge nel post.

Inutile dire che la notizia è finita sulle prime pagine di tutti i giornali, e Ronaldo si è detto “entusiasta di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra per cercare di aiutare ilclub ad ottenere altri successi”.