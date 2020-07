Effetto CR7 sull'account Instagram della Juventus: è il brand italiano più seguito

Continua l'effetto Cristiano Ronaldo sui social della Juventus, oltre che chiaramente sulle prestazioni della squadra di Torino. Con i suoi oltre 40,5 milioni di follower, la Juventus è l'account Instagram più seguito al mondo.

La Signora ha superato Gucci, fermo a 40,3 milioni di follower. Prima dell'approdo del cinque volte Pallone D'Oro, i follower su Instagram della Juventus erano poco più di 10 milioni: nel giro di due anni la base di utenti è quindi quadruplicata.

Soddisfatto per il successo Giorgio Ricci, il capo dell'area commerciale del club, il quale alla Gazzetta dello Sport osserva che "è un’evoluzione digitale lunga 10 anni, passata attraverso il cambio del logo nel 2017. Abbiamo riposizionato il nostro brand in uno spazio più ampio e contaminato nuovi territori come l’arte, la moda, il design, il lifestyle".

Qualche giorno fa la Juventus ha rivoluzionato nuovamente il proprio posizionamento sul web, con un nuovo sito web ed un'applicazione per iOS ed Android rinnovata. I Campioni d'Italia guardano anche a TikTok e Twitch, due piattaforme famose soprattutto tra i più giovani, in cui si stanno spostando sempre più persone e che potrebbero favorire l'aumento dell'engagement e delle interazioni con i tifosi. Il calcio di una volta è sempre più lontano, e sono tante le società che stanno adottando la stessa strategia.