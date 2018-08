Effetto Cristiano Ronaldo: la Serie A sbarca in USA su ESPN

Tutti coloro che credevano l'effetto Cristiano Ronaldo sulla Serie A fosse ormai finito, ad un mese quasi dalla presentazione del fenomeno portoghese tra le fila della Juventus, evidentemente sbagliavano. E' arrivata, infatti, oggi la notizia che la Lega Serie A ha firmato un accordo di distribuzione delle partite con ESPN.

Una notizia ovviamente positiva per l'intero movimento calcistico italiano, che certifica un aumento dell'appeal anche grazie ai movimenti di mercato di Inter, Juventus, Milan e Roma, che si sono rinforzate ed hanno aumentato la loro popolarità nel continente a stelle e strisce nella recente International Champions Cup.

L'accordo firmato da ESPN, da 90 milioni di Euro, prevede la trasmissione di più di 340 partite a stagione su ESPN+, la piattaforma di streaming a pagamento dedicata esclusivamente allo sport. Gli appassionati potranno vedere in media nove partite su dieci a settimana da agosto a maggio, mentre sulle reti ESPN sarà trasmesso il Match of The Week, l'incontro più importante del fine settimana, per un totale di 40 partite stagionali.

Le partite andranno in onda su ESPN ed ESPN2, ed il MOTW potrà essere visto anche con telecronaca in spagnolo. L'emittente mira a fornire una copertura quasi completa del palinsesto, con news ed highlights per tutta la stagione. ESPN+ trasmetterà anche dei programmi di un'ora dedicati esclusivamente alla Serie A, in cui saranno messi a disposizione degli utenti anteprime ed highlights.

Inutile dire che la copertura comincerà il 18 Agosto, su ESPN+, con Chievo - Juventus, la partita che segnerà il debutto italiano di Cristiano Ronaldo.

Ovviamente soddisfatto il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, il quale a nome della Lega ha affermato che questa è una "dimostrazione dell'importanza e del riconoscimento internazionale che sta avendo il nostro Campionato in tutto il mondo. Questo accordo, insieme ad altri recentemente conclusi, testimonia il valore della Serie A e dei suoi campioni, che potranno essere apprezzati nei prossimi anni da oltre 90 milioni di tifosi e appassionati di calcio negli Stati Uniti".

Dichiarazioni simili anche da parte di Burke Magnus, executive vice president di ESPN: "l'acquisizione della Serie A italiana sottolinea la nostra ambizione di rendere ESPN+ la casa delle migliori leghe calcistiche del mondo e l'irrinunciabile destinazione per i loro appassionati negli Stati Uniti. Con l'arrivo di Ronaldo in Serie A, si prevede un'ulteriore crescita di interesse ed esposizione per il prodotto nelle prossime stagioni".