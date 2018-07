Effetto Cristiano Ronaldo sui diritti tv della Serie A: spunta una clausola speciale?

Dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus abbiamo più volte parlato su queste pagine nel corso degli ultimi tempi, in quanto si è trattato di un movimento che va oltre il mercato ma che tocca da vicino anche altri settori, come quello dei videogiochi e dei social network.

E' innegabile che l'approdo del fenomeno portoghese alla Juventus sia destinato a portare dei benefici importanti al nostro calcio, da tempo passato in seconda fila e schiacciato dalla Liga Spagnola e la Premier League inglese.

L'acquisto portato a termine dalla squadra sette volte campione d'Italia, secondo Marco Bogarelli è destinato ad avere una "ricaduta positiva del 90 per cento sulla Juventus e del 10 per cento sul sistema calcio", che anche a livello di diritti televisivi beneficerà delle prestazioni di CR7.

Di recente, infatti, la Lega Calcio ha venduto i diritti tv a Perform e Sky per i prossimi tre anni per una somma vicina ai 973 milioni di Euro, ma come sottolineato già ieri dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con un approccio diverso (con vendita su base annua) si sarebbe potuto ottenere di più, sfruttando l'arrivo del cinque volte Pallone D'Oro nel nostro campionato. Secondo Bogarelli, avranno un "beneficio immediato Sky e Perform che li hanno acquistati. Non saprei quantificare quanto varrebbero in più adesso".

Lo stesso Bogarelli ha anche ipotizzato l'inserimento di una sorta di clausola sull'arrivo o l'addio di una stella nel campionato, a beneficio dei club che scelgono di investire. "Potrebbe anche essere così, in effetti sono pochi i giocatori che oggi fanno la differenza, gente come Cristiano, Mbappe, Neymar o Messi" ha osservato lo stesso, parlando di questa possibile postilla nel contratto che, però, ovviamente dovrà essere inserita solo tra tre anni e non nell'immediato in quanto i contratti sono chiusi.

Resta però aperta la partita sui diritti tv di trasmissione all'estero della Serie A.