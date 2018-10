Effetto Cristiano Ronaldo sui social della Juventus: cosa è cambiato in tre mesi

Cristiano Ronaldo non è solo il giocatore più forte del mondo, ma anche una personalità globale e lo sportivo più seguito sui social. Dell'impatto di CR7 sui social della Juventus ne abbiamo parlato già lo scorso Luglio, analizzando l'andamento dei profili della squadra di Torino dopo l'arrivo del portoghese.

Ma cosa è cambiato in tre mesi? Ne parliamo in questo approfondimento.

La situazione lo scorso 11 Luglio era la seguente:

Profilo Instagram di CR7: 134 milioni di followers;

Profilo Facebook di CR7: 122 milioni di mi piace;

Profilo Twitter di CR7: 76,4 milioni di seguaci;

Profilo Facebook Juventus: 32,632 milioni di mi piace;

Profilo Instagram Juventus: 10 milioni di followers;

Profilo Twitter Juventus: 6,05 milioni di followers:

A distanza di tre mesi esatti dall'ufficializzazione dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, l'impatto sui social juventini è stato importantissimo, a dimostrazione del fatto che l'operazione da oltre 100 milioni di Euro ha dato alla squadra Campione d'Italia non solo un giocatore dalle indubbie qualità tecniche, ma un brand che potrebbe permettere alla squadra di Agnelli di arrivare in mercati precedentemente inesplorati, come quello asiatico dove CR7 gode di una popolarità importante.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, la pagina Facebook della Juventus è seguita da 35,9 milioni di persone, mentre il profilo Twitter nel complesso vanta 6,34 milioni di followers. Su Instagram l'incremento è stato importantissimo: in tre mesi la Juventus ha guadagnato 6 milioni di seguaci, portando il totale a 16,74 milioni, mentre su YouTube si aggira a 1,58 milioni di iscritti. Nel complesso, la squadra vanta una copertura social di 60,56 milioni di fan, distanziando in maniera importante il secondo club italiano, il Milan, fermo a 36,92 milioni.

I dati, di Social Media Soccer, mostrano come su Instagram il numero di like abbia toccato 24,52 milioni, in aumento nell'ultimo mese, complice anche l'inizio della nuova stagione, mentre le visualizzazioni di video si aggirano ad 11,73 milioni.

Inutile dire che della squadra bianconera il giocatore più seguito è Cristiano Ronaldo, con 340,65 milioni di fan totali (122,63 milioni su Facebook, 75,08 milioni su Twitter e 142,94 milioni du Instagram), seguito da Paulo Dybala a 27,07 milioni e Juan Cuadrado a 15,44 milioni. Il primo italiano in classifica è Giorgio Chiellini, a 7,92 milioni, che si piazza dietro al neo campione del mondo Blaise Matuidi (9,04 milioni) ed il compagno di nazionale Leonardo Bonucci (6,38 milioni).