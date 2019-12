Effetto Disney+: Netflix ha già perso un milione di abbonati?

Un nuovo rapporto pubblicato dagli analisti di Cowen & Co. e ripreso dall'Hollywood Reporter si sofferma sull'impatto che ha avuto Disney+ sulla base di abbonati di Netflix. Secondo quanto riferito, la piattaforma di Reed Hastings avrebbe perso 1,1 milioni di utenti paganti a seguito del lancio del servizio di Mickey Mouse.

John Blackledge, l'analista che ha firmato il rapporto, stima che il gigante dello streaming potrebbe perdere 1,6 milioni di abbonati totali durante il quarto trimestre del 2019, che è coinciso con l'arrivo di Disney+ ed Apple TV+. Ciò non vuol dire che Netflix chiuderà l'anno in negativo, in quanto la perdita di abbonati potrebbe essere compensata dai nuovi iscritti, che sono stimati intorno ai 7,6 milioni.

Per studiare l'impatto di Disney+, Cowen & Co ha intervistato 2.500 utenti americani. Di questi, il 21% ha dichiarato di essersi registrato al nuovo servizio, mentre il 5,8% dei membri di Netflix ha rivelato di aver annullato la propria iscrizione dopo aver sottoscritto l'abbonamento a Disney+.

Lo studio evidenzia anche che 19,4 dei 24 milioni di abbonati americani a Disney+ hanno ancora una sottoscrizione attiva a Netflix, pari ad una sovrapposizione dell'80% tra i due servizi.

Tra gli aspetti che hanno convinto maggiormente gli utenti a passare a Disney+ c'è il catalogo, comprensivo dei grandi classici del colosso dell'intrattenimento, ma anche le pellicole di Marvel e Star Wars.

Questi dati vanno in controtendenza rispetto a quelli pubblicati questa mattina, secondo cui Disney+ non provocherà cancellazioni a raffica da Netflix. Voi da che parte state?