Effetto El Salvador sul Bitcoin: prezzo in crescita a 52mila Dollari

L'acquisto di Bitcoin da parte di El Salvador, dove oggi la criptovaluta diventerà una moneta a corso legale, sta avendo i frutti previsti sul mercato delle monete virtuali.

Come sottolineato da Cointelegraph, nella notte la criptovaluta ha raggiunto quota 52.960 Dollari. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la moneta virtuale viene scambiata a 51.315,94 Dollari, in aumento dell'8,06% rispetto a sette giorni fa.

Beneficia dell'onda lunga anche Ethereum, che su base settimanale guadagna il 13,10% ed è a quota 3.762,78 Dollari, in calo però del 4,68% rispetto a ventiquattro ore fa. Cala anche Cardano, a 2,63 Dollari del 9,30% rispetto ad ieri e del 6,01% negli ultimi sette giorni.

Nella serata di ieri il presidente di El Salvador ha annunciato l'acquisto di 400 Bitcoin, per un totale di 20 milioni di Dollari in base al valore rilevato al momento dell'acquisto. Non è escluso che in futuro il paese possa acquistarne altri, dal momento che oggi il Bitcoin diventa a tutti gli effetti la moneta ufficiale che si aggiunge al dollaro americano: la legge approvata prevede che tutti debbano accettare la criptovaluta come metodo di pagamento per beni e servizi, e potrà essere utilizzata anche per il pagamento delle tasse. C'è molta attenzione intorno a tale decisione e gli effetti potrebbero farsi sentire nel corso delle prossime ore.