Effetto Elon Musk: il Bitcoin torna sopra i 40mila Dollari, cresce anche Ethereum

Il tweet di Elon Musk sul Bitcoin ha portato, come ampiamente prevedibile, ad un'altra crescita del mercato delle criptovalute. La moneta virtuale più popolare del mondo è infatti tornata sopra i 40mila Dollari di valore dopo settimane di altalene e ribassi. A giovarne però sono anche gli altri token.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 40.471,21 Dollari, il 12% in più rispetto a 24 ore fa ed il 12,15% in più rispetto a sette giorni fa. Anche Ethereum registra una forte crescita, ed il valore è arrivato a 2.548,57 Dollari, l'8,20% in più rispetto ad ieri.

Cardano registra invece un incremento del 9,72% a 1,56 Dollari, mentre Dogecoin, l'altra criptovaluta fortemente sponsorizzata da Musk, guadagna il 5,92% a 0,3278 Dollari.

Insomma, come avvenuto anche in passato, Musk si è rivelato essere l'ago della bilancia del mercato cripto ed un suo tweet ha fatto schizzare nuovamente le criptovalute, nonostante l'avvertimento arrivato la scorsa settimana da parte di Anonymous: il gruppo di hacktivisti infatti aveva invitato il CEO di Tesla a smetterla di "scherzare con le criptovalute", ma lo stesso Musk aveva ironizzato sul filmato.

Dietro questa nuova crescita del Bitcoin c'è il tweet in cui il papà di SpaceX ha affermato che Tesla potrebbe supportare nuovamente i Bitcoin "quando ci sarà la conferma di un ragionevole utilizzo di energia pulita da parte dei miner, con tendenza futura positiva".