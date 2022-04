Effetto Elon Musk su Dogecoin: l'offerta d'acquisto di Twitter fa crescere la criptovaluta

A poche ore in cui abbiamo parlato di come il mercato delle criptovalute sia oggi in ripresa, il settore registra un nuovo incremento, spinto anche dalle ultime notizie che arrivano dall'America.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Elon Musk ha presentato un'offerta d'acquisto di Twitter, per un valore di 43 miliardi di Dollari, a pochi giorni dall'ufficializzazione dell'acquisto del pacchetto azionario del 10%.

A beneficiare di questa notizia è anche Dogecoin, la criptovaluta che più volte è stata sponsorizzata e discussa direttamente su Twitter dal CEO di SpaceX e Tesla. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il memecoin del cane viene scambiato a 0,1456 Dollari, il 5,30% in più rispetto ad ieri. Evidentemente quindi in molti scommettono su qualche tweet da parte di Musk a favore della criptovaluta. Come noto, Tesla sta testando i pagamento in Doge per il merchandising della compagnia nordamericana.

Tra le altre criptovalute in territorio positivo oggi, segnaliamo il Bitcoin a 40.970 Dollari, in crescita del 2,75% rispetto ad ieri, ma anche Ethereum a 3.075,61 Dollari (con una crescita dell'1,48%), BNB a 417,54 Dollari (lo 0,50% rispetto ad ieri), XRP a 0,724 Dollari (+2% rispetto a 24 ore fa).

Twitter ha già fatto sapere che valuterà la proposta di Musk, ma non è chiaro se sarà accettata o meno.