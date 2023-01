L'effetto farfalla di FTX colpisce ancora: bancarotta anche per Genesis

La bancarotta di FTX del novembre 2022 ha aperto delle voragini nel mondo crypto che, con il passare delle settimane, sta vedendo sempre più realtà agire per limitare i danni o, altrimenti, crollare definitivamente. Le ultime ore in particolare hanno visto Genesis Global Capital dichiarare bancarotta.

Stando a un recente report del Financial Times, il prestatore di criptovalute Genesis – conglomerato di oltre 200 business differenti del settore – ha ufficialmente presentato istanza di fallimento dopo avere sospeso i prelievi a novembre, proprio in seguito al crollo dell’Exchange dell’ex CEO Sam Bankman-Fried, e dopo avere tagliato il 30% del personale a inizio gennaio 2023.

Genesis, che fa parte del Digital Currency Group (DCG) nel quale rientrano anche Greyscale e CoinDesk, in realtà si trovava in una posizione precaria già da diversi mesi: quest’anno è iniziato con oltre tre miliardi di dollari di debiti verso molti clienti, ad esempio. Come se non bastasse, la dichiarazione di fallimento ha elencato attività e passività per miliardi di dollari. Lo stesso DCG, come ha dichiarato l’amministratore delegato Barry Silbert, ha debiti con Genesis per oltre 447 milioni di dollari e 4.550 Bitcoin. A temere il peggio è anche SoftBank, uno dei principali investitori in questa realtà.

Derar Islim, amministratore delegato ad interim di Genesis, in un comunicato stampa ha dichiarato: “Non vediamo l'ora di portare avanti il nostro dialogo con DCG e i nostri consulenti dei creditori mentre cerchiamo di implementare un percorso per massimizzare il valore e fornire la migliore opportunità per la nostra attività di emergere ben posizionata per il futuro. Una ristrutturazione in tribunale rappresenta la strada più efficace attraverso la quale preservare i beni e creare il miglior risultato possibile per tutte le parti interessate di Genesis”.

Come il fallimento di FTX ha avuto un impatto su tante altre realtà del mondo crypto – come mostra il licenziamento di 950 dipendenti di Coinbase -, anche il crollo di Genesis potrebbe avere un ruolo importante nel futuro del settore.