Effetto Greta Thunberg su KLM: la compagnia aerea olandese invita le persone a non volare

La compagnia aerea KLM ha lanciato un messaggio insolito ai suoi clienti. In una lettera pubblicata il 29 Giugno, l'amministratore delegato Pieter Elbers ha invitato i viaggiatori a "prendere decisioni responsabili in merito ai voli" ed ha incoraggiato i clienti ad utilizzare mezzi più puliti, come il treno.

Il tutto rientra nella nuova campagna pubblicitaria "Fly Responsably", in cui rientra anche un sito web contenente informazioni sull'impegno della compagnia per minimizzare il più possibile il proprio impatto ambientale.

La lettera del CEO, in cui afferma che "lavoriamo duramente per fare le cose nel modo giusto" ed invita "tutte le parti coinvolte ad unire le forze per creare un futuro sostenibile", è accompagnata dal filmato che vi proponiamo in apertura che pone alcune domande ai clienti: "le riunioni d'affari devono per forza svolgersi faccia a faccia? Perchè non scegli il treno, invece?", condite da un semplice messaggio "la prossima volta, vola in modo responsabile".

E' indubbio che il primo pensiero va a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che per minimizzare il proprio impatto sull'ambiente viaggia esclusivamente in treno e non prende aerei. Lo stesso è avvenuto anche in occasione del lungo viaggio che qualche mese fa l'ha portata in Italia dove ha incontrato Papa Francesco.