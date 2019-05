L'effetto Huawei si fa sentire in borsa: Qualcomm, Google e Broadcom in perdita

La revoca della licenza Android ad Huawei si sta facendo sentire anche in borsa. Da poco più di un'ora infatti sono ufficialmente aperte le contrattazioni nel listino del NASDAQ. Come ampiamente prevedibile, le ripercussioni si stanno facendo sentire anche sul mercato.

Il titolo di Alphabet, la holding che controlla tutte le attività di Google, nel momento in cui stiamo scrivendo sta perdendo l'1,83%, e tra le società che hanno tagliato i ponti con Huawei è quella che registra il contraccolpo minore.

Intel, infatti, è in negativo di 2,47 punti, con le azioni che vengono scambiati dagli investitori a 43,78 Dollari. Perdita pesantissima per Broadcom, che lascia sul terreno il 4,77%, con le azioni che sono scambiate a 276,07 Dollari.

Sulla stessa falsariga anche Qualcomm, che ha aperto in negativo con un pesantissimo 4,64%: i titoli vengono scambiati a 77,72 Dollari.

In pari Amazon, che è leggermente in perdita dello 0,91%, ma la notizia ha trascinato anche altri titoli in negativo: Microsoft perde l'1,23%, Facebook l'1,68% ed Apple addirittura il 3,07%, complici i dazi di Trump che avranno un impatto anche sui propri prodotti, che sono prodotti in Cina.

I nuovi dazi di Trump già la scorsa settimana avevano trascinato in territorio negativo Google, Amazon ed Apple, ma a provocare incertezza tra gli investitori c'è sicuramente l'ordine esecutivo ai danni di Huawei.