Effetto iPhone 11: Apple riduce il prezzo di iPhone Xr!

Al termine del keynote di ieri 20 Settembre Apple ha provveduto ad aggiornare il proprio sito web ed il listino prezzi dei precedenti dispositivi. Le novità non mancano e se iPhone 11 Pro e Pro Max hanno pensionato gli Xs, che non sono più disponibili,iPhone Xr beneficia dell'effetto iPhone 11 e può essere acquistato ad un prezzo più basso.

L'iPhone 11 infatti si configura a tutti gli effetti come il successore dell'Xr, che però potrà essere acquistato a costi più bassi rispetto a quelli di vendita.

La versione con 64 gigabyte di memoria interna infatti può essere acquistata su Apple Store online e nei negozi fisici al prezzo di 739 Euro, mentre quella con 128GB di memoria interna passa a 789 Euro. Le colorazioni disponibili sono la bianca, nera, azzurra, gialla, corallo e la (PRODUCT) RED.

E' anche disponibile un servizio di permuta che permette di "restituire" ad Apple il proprio iPhone in cambio di un buono spesa da utilizzare in fase di acquisto. Apple in questo caso porrà delle domande sullo stato del dispositivo da permutare (codice seriale, condizioni, eventuali danni) e procederà all'invio del kit per la restituzione. Al termine delle verifiche verrà accreditato l'importo sull'Apple ID.

Apple, durante l'evento di ieri, ha specificato a più riprese che iPhone Xr è il modello di iPhone più popolare a livello mondiale.

Vi terremo aggiornati in caso di offerte di store di terze parti.