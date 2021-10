Effetto iPhone 13: cala l'interesse verso gli smartphone Android in Italia

Una nuova interessante ricerca condotta da Idealo e pubblicata sul proprio magazine ufficiale mostra come il mercato degli smartphone stia vivendo un vero e proprio "effetto iPhone 13" dalla presentazione dei nuovi smartphone della casa di Cupertino, avvenuta il 14 Settembre 2021.

Come mostriamo nel grafico presente in calce, nei giorni successivi all'evento l'interesse verso l'intera gamma di prodotti made in Cupertino è aumentata in maniera importante, come suggerito dalle tendenze di ricerca, per raggiungere il picco il giorno del lancio. Complessivamente la percentuale di ricerche online è quasi raddoppiata il 24 Settembre 2021, quando il nuovo iPhone 13 è giunto nei negozi.

Idealo parla anche di "effetto iPhone 13 immediato rispetto alle alternative Android": il giorno successivo alla presentazione, le ricerche online di prodotti iOS hanno fatto registrare un boom andando ad equivalere quelle dei prodotti Android che solitamente sono i più cercati online.

"Se consideriamo i primi dieci brand con sistema operativo Android nel periodo "14 settembre > 4 ottobre 2021" rispetto a quello precedente (stesso numero di giorni), si è registrato una riduzione del -10,6% in termini di intenzioni di acquisto" si legge nella nota di ricerca.

Idealo spiega che gli smartphone Android continuano ad essere i più cercati online, ma nel 2021 si sta registrando un recupero importante da parte dei prodotti Apple: "le ricerche online di smartphone iOS sul portale italiano di idealo, infatti, mostrano un aumento del +27,5% contro il +3,4% di quelle relative ai prodotti Android".

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile da qualche settimana la nostra recensione di iPhone 13 Pro. Questa ricerca di Idealo va in controtendenza rispetto a quella arrivata qualche giorno fa secondo cui l'iPhone 13 non avrebbe colpito gli utenti Apple.