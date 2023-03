L'effetto Magnus è il responsabile di alcuni dei momenti più iconici del calcio

Come tutto, anche il calcio è guidato da alcune leggi della fisica e matematica. Proprio per questo motivo oggi vogliamo parlarvi dell'effetto Magnus, qualcosa che avrete già visto durante l'osservazione delle partite.

Quando calciato, le interazioni del pallone con l'aria circostante sono estremamente complesse, ma costituiscono una parte significativa della resistenza aerodinamica complessiva sulla palla. Questa interazione cambia quando la palla viene calciata fuori centro, facendola ruotare sul proprio asse mentre si sposta.

Infatti, quando un pallone viene calciato frontalmente, al centro viaggia con l'aria che lo attraversa simmetricamente in tutte le direzioni. L'attrito con la superficie della sfera fa sì che il flusso d'aria segua inizialmente il contorno del globo prima di formare una scia turbolenta che si trascina dietro. L'aria che scorre nella direzione di marcia, inoltre, ha una velocità relativa maggiore rispetto all'aria sul lato opposto.

Ciò devia la scia della palla lateralmente che crea una forza di reazione nella direzione opposta. Quindi, un pallone calciato a destra del suo centro ruoterà in senso antiorario e verrà deviato a sinistra. Questa deflessione è chiamata effetto Magnus: ciò fa sì che la curvatura aumenti notevolmente verso la fine della traiettoria del globo e l'effetto è ancora più pronunciato con sfere molto leggere.

Per questo motivo, quando un calciatore tira una palla a destra, ad esempio durante una punizione, e poi va "magicamente" a sinistra ed entra nella rete, il responsabile è proprio l'effetto Magnus.



