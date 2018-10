Effetto Musk sulle azioni Tesla: il titolo guadagna il 15% in borsa

Sta dando i frutti sperati l'accordo raggiunto da Elon Musk con il SEC nel fine settimana per i tweet inviati lo scorso mese attraverso cui aveva minacciato il ritiro di Tesla dal mercato azionario.

Il rinnovato equilibrio societario, e la chiusura di una faccenda tutt'altro che semplice da gestire, sta spingendo gli investitori a scommettere sul produttore di veicoli elettrici, che dall'apertura del mercato azionario di questa mattina ha guadagnato il 15% con i titoli scambiati a 305 Dollari.

Tale incremento ha permesso alla compagnia di recuperare quasi tutte le perdite registrate nei giorni precedenti a seguito dell'apertura dell'indagine da parte della Securities and Exchange Commission.

La notizia rappresenta però un fulmine a ciel sereno per i venditori allo scoperto, dal momento che le azioni venerdì scorso hanno registrato un crollo del 14%.

A pesare sull'ottimo andamento del titolo nella giornata di oggi ci ha pensato anche la recente email inviata proprio da Elon Musk ai dipendenti di Tesla a seguito del raggiungimento dell'accordo, attraverso cui ha voluto annunciare che la compagnia è vicina a raggiungere la redditività.

Ricordiamo che come parte dell'accordo, Musk non ammetterà ne negherà le accuse, ma ha dovuto rinunciare al ruolo di presidente della società per almeno tre anni. A ciò si aggiunge anche una multa da 20 milioni di Dollari.