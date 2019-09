Effetto OnePlus 7T: cala su Amazon il prezzo di OnePlus 7!

A meno di ventiquattro ore dalla presentazione del nuovo OnePlus 7T, segnaliamo un calo importante dei prezzi sull'OnePlus 7, che da qualche ora può essere acquistato a prezzi molto convenienti per gli interessati.

Un rivenditore propone la versione mirror grey con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna a 590 Euro, con spedizione gratuita gestita direttamente da Electrovoice, che non beneficia però dei vantaggi previsti dal Prime. Nel momento in cui stiamo scrivendo ia scheda del prodotto indica la disponibilità solo per due unità.

Lo stesso negozio sconta anche la versione con 6 gigabyte di RAM e 128GB di storage a 515 Euro, con spedizione prevista in 2-3 giorni. In questo caso non segnaliamo particolari modifiche al prezzo e rispetto ad ieri è rimasto praticamente in linea.

Discorso diverso per la variante di cui vi abbiamo parlato sopra, a cui è stato applicato uno sconto che ha fatto scendere il costo sotto i 600 Euro.

OnePlus 7 è basato sul processore Snapdragon 855 ed include un display AMOLED da 6,41 pollici, con sensore per le impronte digitali integrato direttamente sul display. Rispetto al nuovo smartphone, sulla scocca posteriore troviamo una doppia fotocamera, mentre la ricarica veloce Fast Charge garantisce un giorno di batteria con mezz'ora di carica.