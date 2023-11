Ecco un effetto della pillola contraccettiva che non era mai stato individuato

Un recente studio pubblicato sulla rivista Frontiers da un team di ricercatori canadesi, ha trovato delle correlazioni tra l’utilizzo delle pillole contraccettive e delle alterazioni di alcune specifiche aree del cervello.

Oltre 150 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano contraccettivi orali come le COC, ovvero versioni sintetiche di ormoni femminili naturali come estrogeno e progesterone. Partendo da tale dato, Alexandra Brouillard, fisiologa dell'Università del Quebec a Montreal e il suo team, hanno studiato dei soggetti di età compresa tra 23 e 35 anni, tra cui 139 donne: 62 che utilizzavano attualmente COC, 37 che in precedenza avevano utilizzato esclusivamente COC e 40 che non avevano mai utilizzato contraccettivi ormonali. Il campione totale comprendeva anche 41 uomini.

Dopo aver visto come cambia il nostro cervello su Zoom, questa volta sono stati misurati i livelli di ormoni sessuali naturali e sintetici presenti direttamente nella saliva dei partecipanti, mentre successivamente è stata utilizzata la risonanza magnetica (MRI) per osservare le aree del cervello coinvolte nell'elaborazione della paura. I risultati, nonostante non sia possibile stabilire dei nessi causali, appaiono decisamente interessanti.

Le dimensioni di una regione del cervello chiamata corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC) risultano variare rispetto agli uomini, in base ai livelli degli ormoni sessuali sia naturali che sintetici assunti. Tuttavia, solo le donne che utilizzavano attualmente contraccettivi orali avevano una vmPFC più sottile rispetto agli uomini.

"Si ritiene che questa parte della corteccia prefrontale sostenga la regolazione delle emozioni, come la diminuzione dei segnali di paura nel contesto di una situazione sicura. Il nostro risultato potrebbe rappresentare un meccanismo attraverso il quale i contraccettivi orali combinati potrebbero compromettere la regolazione delle emozioni nelle donne", affermano gli stessi autori.

Risultano inoltre delle alterazioni anche in un’altra area, la corteccia cingolata anteriore dorsale (dACC), deputata sempre all’elaborazione della paura. La notizia positiva però, risiede nel fatto che questo effetto sembrava scomparire quando si interrompeva l'uso dei COC.

Questa volta non abbiamo l’ormone in grado alleviare una sbornia, ma i risultati dello studio potrebbero aiutare milioni di donne a fare scelte più consapevoli.

"Quando vengono prescritti i COC, le ragazze e le donne vengono informate di vari effetti collaterali fisici, ad esempio che gli ormoni che assumeranno altereranno il ciclo mestruale e impediranno l'ovulazione. L'obiettivo del nostro lavoro non è contrastare l'uso dei COC, ma è importante essere consapevoli che la pillola può avere un effetto sul cervello", spiega Brouillard.