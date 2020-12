Effetto PS5 sul sito di Mediaworld: sito in tilt, rallentamenti e pagine inaccessibili

I rumor sulla possibile nuova disponibilità di PS5 su Mediaworld hanno, come ampiamente prevedibile, provocato una serie di disservizi sul sito della catena di distribuzione.

Sono tanti infatti gli utenti che non riescono ad accedere alla homepage o che, una volta entrati sul sito, non sono in grado di spostarsi all'interno delle pagine. In alcuni test effettuati dalla redazione siamo riusciti solo una volta a collegarci al sito di Mediaworld, ma quando abbiamo provato a cliccare su un qualsiasi elemento presente nella pagina principale, ci siamo trovati di fronte ad una generica pagina di errore "503 Bad Gateway".

Evidentemente quindi il traffico è elevato e molti utenti si sono riversati su Mediaworld per cercare di completare l'acquisto.

A differenza di quanto fatto da altri siti, però, in questo caso non è stata inserita una coda virtuale per contingentare gli ingressi ed evitare disservizi di questo tipo.

Nella giornata di ieri Euronics è stato inaccessibile per larga parte della giornata e la pagina di attesa segnava addirittura 100mila persone in fila.

E voi, siete riusciti ad entrare sul sito di Mediaworld o, nel caso avete concluso l'acquisto? Fatecelo sapere attraverso la sezione commenti.