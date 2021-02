Effetto Tesla ed Elon Musk sui Bitcoin: la criptovaluta continua a correre

Il massiccio acquisto di Bitcoin da parte di Tesla, avvenuto nella giornata di ieri, continua a spingere la criptovaluta più popolare del mercato, che si avvicina a grandi passi verso quota 50mila Dollari di valore.

La decisione del colosso delle vetture elettriche infatti ha avuto un impatto importante, soprattutto se si tiene conto che Tesla ed Elon Musk hanno spiegato che in futuro potrebbero accettarlo anche come metodo di pagamento.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 4.921,45 Dollari, il 22,24% in più rispetto a 24 ore fa, che si tradice in una crescita del 38,99% su base settimanale. La scelta della società guidata dall'imprenditore sudafricano, evidentemente, ha dato rinnovata fiducia agli investitori.

Inutile dire che, come avvenuto anche in altre circostanze, questo. nuovo boom del bitcoin ha avuto un impatto importante anche sul resto del mercato. Ethereum si attesta a 1.778,73 Dollari, in aumento del 9,14% rispetto a 24 ore fa, ma sono degne di nota anche le performance di Dogecoin, l'altra criptovaluta di cui ha spesso parlato Musk sul proprio account Twitter, dove è arrivato a definirla "la futura moneta del popolo". La moneta del cane, infatti, in questo momento viene scambiata a 0,07874 Dollari, anch'essa in aumento rispetto ad ieri, del 12,36%.