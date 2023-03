Effettuare lo scrolling con la voce su iPhone? Si può ed è semplice

Quante volte vi è capitato di voler scorrere dal video che state guardando a quello successivo senza muovere un dito, magari perché le vostre mani sono impegnate a fare altro? Con questa semplice guida imparerete come si fa, utilizzando solo la vostra voce.

Il tutto è possibile, perché all'interno del sistema operativo iOS sono presenti diverse funzioni poco conosciute ai più ma che possono esserci molto utili come questa, che si rivelerà comoda soprattutto con applicazioni social come TikTok e Instagram, oppure quella per cambiare l'estensione dei file su iPhone.

Quindi, per attivare i comandi vocali attenetevi ai seguenti passi:

Aprite "Impostazioni", cliccate su "Accessibilità">"Controllo vocale">"Imposta Controllo vocale">"Continua" e confermate. Date magari un'occhiata anche alla lingua, anche se di base c'è l'inglese.

Dirigetevi su "Personalizza comandi" > "Crea nuovo comando" e digitate la frase o parola che volete utilizzare come comando vocale, come "Next".

Selezionate "Azione" > "Esegui gesto personalizzato" e disegnate una linea dal basso verso l'alto. Salvate.

Tornati alla schermata precedente, ovvero "Crea nuovo comando", cliccate su "Applicazione" e scegliete le app con cui volete usare i comandi vocali, come Instagram. Salvate per l'ultima volta.

Magari non vi servirà nel momento in cui dovrete firmare un documento col vostro iPhone però sarà piacevole urlare "Next" quando vi troverete su Instagram e avrete le mani indaffarate a lavare i piatti.