È stata effettuata una nuova scoperta sull'antico passato dell'Isola di Pasqua

Sulla famosissima Isola di Pasqua (Rapa Nui), un team internazionale di scienziati e archeologi del Museo Moesgaard in Danimarca, dell'Università di Kiel in Germania e dell'Università Pompeu Fabra in Spagna ha effettuato una grande scoperta: fosse preistoriche piene di pigmento rosso.

L'uso di questa tecnica per la creazione del colore era un aspetto molto importante della vita culturale degli abitanti dell'isola, secondo quanto affermano gli addetti ai lavori. Gli abitanti del luogo, infatti, utilizzavano molto questo rudimentale colore, che veniva applicato a pitture e incisioni rupestri, ai Moai (le famose statue simbolo dell'isola), nonché a contesti di sepoltura.

La presenza del pigmento è ben nota, ma la fonte e il possibile processo di produzione non sono stati ben compresi dagli esperti... almeno fino ad oggi. Le fosse erano ricche di particelle finissime di ossidi di ferro (ematite e maghemite), che hanno un colore rossastro brillante. Questi minerali sono stati riscaldati per ottenere un colore più brillante. Alcuni dei pozzi erano coperti con un coperchio, indicando che alcuni erano usati sia per la produzione che per la conservazione dei pigmenti.

I ricercatori del museo di Moesgaard hanno trovato la presenza di fitoliti, deposizioni di silice amorfa nelle cellule vegetali, e diatomee, piccole alghe microscopiche, all'interno delle fosse; ciò significa che, per riscaldare il pigmento, veniva utilizzato del combustibile di origine vegetale (piante della sottofamiglia delle graminacee Panicoideae).

I pozzi esaminati sull'Isola di Pasqua risalgono circa al 1200 e 1650 dopo Cristo. Questo vuol dire solo una cosa: la produzione del pigmento è avvenuta dopo l'eliminazione e la combustione della precedente vegetazione di palma. La scoperta indica che, anche se la vegetazione delle palme scomparve, la popolazione dell'Isola di Pasqua continuò la sua produzione di colore su larga scala.

Ciò è in contrasto con la precedente ipotesi che l'eliminazione della vegetazione sull'Isola di Pasqua creò un collasso sociale e il successivo declino della civiltà. Una scoperta, insomma, che ci offre nuove possibili intuizioni su questo popolo.