Effettuata una grande scoperta di 1.5 miliardi di anni in questa miniera di sale

Nel 2013 a Timmins, Ontario, Canada, i ricercatori hanno fatto una scoperta sensazionale a una profondità di circa 2.5 chilometri sotto terra all'interno di una miniera di sale: sono state recuperate e analizzate rocce contenenti acqua intrappolata risalente a circa 1 miliardo di anni fa.

Ovviamente, così come potrete immaginare, un liquido così antico e rimasto intrappolato per un periodo così lungo potrebbe raccontarci molto del periodo in questione. Non è finita qui: oggi, nel 2022, i ricercatori nella stessa miniera sono stati in grado di trovare acqua ancora più antica e risalente a ben 1.5 miliardi di anni fa.

Gli esperti hanno misurato gli isotopi di gas nobili catturati all'interno della sostanza per confermare l'età del liquido, ma non è questa l'informazione più importante. Analizzando la soluzione, gli addetti ai lavori hanno trovato la presenza di microbi chemolitotrofici. Ciò solleva interrogativi significativi sul fatto che la vita possa sopravvivere anche alle condizioni più estreme.

Si tratta di scoperte cruciali per la comprensione scientifica di questo argomento e potrebbero aiutare gli scienziati a saperne di più sull'esistenza di esseri viventi in altre parti dell'universo. Una domanda, meno significativa e più giocosa, riguarda il sapore della sostanza: che gusto ha un'acqua di 1.5 miliardi di anni?

Come riporta Barbara Sherwood, una ricercatrice dell'Università di Toronto, la sostanza ha un sapore orribile ed è piuttosto salata... meglio bere acqua di mare a questo punto.