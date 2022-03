È stata effettuata una nuova scoperta incredibile sul campo magnetico della Terra

La nostra Terra è circondata da un campo magnetico che si sviluppa dal nucleo terrestre e ci protegge da tutte le particelle che provengono dallo spazio. Gli scienziati non sanno molto di questo "scudo", ma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences sta cercando di scoprirlo.

Secondo le ultime scoperte di Nicolas Gillet dell'Università di Grenoble Alpes in Francia, il campo magnetico del pianeta fluttua puntualmente ogni sette anni, spostandosi verso ovest a 1.400 chilometri all'ora attorno all'equatore. Ciò dimostra che abbiamo ancora molto da imparare sul nucleo terrestre.

"Quello che è importante sapere è che il campo magnetico nel nucleo si evolve su scale temporali molto lunghe", ha dichiarato Gillet a New Scientist. "E ciò a cui abbiamo assistito sono solo piccoli movimenti in aggiunta a questo". Potrebbe essere un sottile strato di roccia stratificata a causare spostamenti nel campo magnetico tra il nucleo esterno della Terra e il mantello.

Tuttavia, secondo lo studio di Gillet, questi cambiamenti potrebbero aver luogo senza lo strato roccioso. I risultati arrivano dopo aver analizzato i dati del campo geomagnetico tra il 1999 e il 2021 presi da satelliti e osservatori a terra. "Cerchiamo di comprendere la fisica responsabile dell'evoluzione osservata del campo magnetico del nostro pianeta", ha detto Gillet a Newsweek. "Si evolve su tutte le scale temporali e i periodi più lunghi mostrano i cambiamenti più forti".

Una scoperta, insomma, che aprirà la porte a nuovi studi futuri sul nucleo della nostra Terra.