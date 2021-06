Effettuata una grande scoperta riguardante la pirite, chiamata anche 'oro degli sciocchi'

La pirite è chiamata "oro degli sciocchi", ma sembrerebbe che a volte gli sciocchi hanno anche loro la loro parte di ragione. Secondo una nuova scoperta, infatti, dell'oro vero potrebbe nascondersi all'interno della pirite e questo potrebbe cambiare il modo in cui una parte del prezioso metallo verrà estratto.

Perché il nome "oro degli sciocchi"? Il termine fu spesso utilizzato durante la corsa all'oro in California nel 1840 perché i cercatori inesperti rivendicavano scoperte di oro (poiché il colore è molto simile), ma in realtà sarebbe pirite, composta da disolfuro di ferro senza valore. Ironia della sorte, i cristalli di pirite possono contenere piccole quantità di vero oro, sebbene sia notoriamente difficile da estrarre.

Queste particelle d'oro sono irrilevabili persino con i microscopi, e ci vogliono tecniche davvero particolari per osservarli. L'oro nella pirite può presentarsi in diverse forme, sia come particelle d'oro, sia come una lega, in cui la pirite e l'oro sono finemente mescolati. Adesso sembra esserci un terzo modo in cui il materiale si può palesare: quando il cristallo di pirite si sta formando a temperature o pressioni estreme, può sviluppare minuscole imperfezioni nella sua struttura "decorate" con atomi d'oro.

Quando i cristalli si allungano o si attorcigliano, i legami tra gli atomi vicini vengono rotti e ricostruiti, formando miliardi di minuscole imperfezioni chiamate "dislocazioni", ciascuna circa 100.000 volte più piccola della larghezza di un capello umano. Rilevare queste dislocazioni richiede uno strumento specializzato chiamato sonda atomica.

A cosa può servire una scoperta del genere? Innanzitutto la scoperta potrebbe anche aiutare i cercatori d'oro a estrarre l'oro dalla pirite in modo più efficiente, riducendo le emissioni. Inoltre, potrebbe anche essere possibile portare a metodi di estrazione dell'oro più sostenibili. Com'è stato creato l'oro nell'Universo? Grazie a questo studio possiamo saperlo. Mentre è stato anche creato dell'oro in 2D, un milione di volte più sottile di un un'unghia.