È stata effettuata una scoperta sorprendente sullo squalo più grande del mondo

Sul nostro pianeta esistono delle creature davvero gigantesche ma, a discapito di quello che potreste pensare, quelle più grandi di tutte non sono spietati killer di esseri viventi. Adesso una nuova ricerca si è focalizzata sul più grande squalo del nostro pianeta: lo squalo balena.

Queste creature per nutrirsi spalancano la loro enorme bocca per raccogliere piccoli animali come il krill. Senza volerlo, lo squalo durante il cammino raccoglie anche "verdure" - costituite da alghe - e altri organismi fotosintetizzanti. Così gli scienziati si sono chiesti se questa abitudine di nutrirsi anche di alghe sia necessaria o solo di contorno.

Analizzando i loro escrementi, i ricercatori hanno scoperto che anche dalle verdure che si mangiano sembrano estrarre nutrienti. "Questa scoperta ci fa ripensare a tutto ciò che pensavamo di sapere su ciò che mangiano gli squali balena", afferma il biologo ittico dell'Australian Institute of Marine Science Mark Meekan.

"Sulla Terra, tutti gli animali più grandi sono sempre stati erbivori", continua Meekan. "Nel mare, abbiamo sempre pensato che gli animali che sono diventati davvero grandi, come le balene e gli squali balena, si nutrissero di un gradino più alto della catena alimentare di animali simili a gamberetti e piccoli pesci."

"Il sistema di evoluzione sulla terra e nell'acqua non è poi così diverso." A proposito, ecco a voi una spettacolare fotografia di uno squalo balena con in bocca 50 pesci.