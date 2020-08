Sono state effettuate nuove scoperte in uno dei quartieri generali di Hitler

Situato nei boschi della Masuria, in Polonia, i ricercatori hanno fatto diverse nuove scoperte all'interno della "Tana del Lupo", uno dei quartieri generali del Führer. Fu il primo quartier generale militare del fronte orientale di Adolf Hitler, costruito nella Seconda Guerra Mondiale per l'inizio dell'operazione Barbarossa.

Nelle ultime settimane, i ricercatori hanno recuperato diverse porte blindate, le scale per le caserme di Hitler e le porte per proteggersi dagli attacchi chimici di due bunker, compreso quello personale del Führer. Inoltre, nel bunker di Hitler, i ricercatori hanno trovato molti oggetti più piccoli che includono raccordi dell'acqua, caldaia, tubi, rubinetti e lavandini.

Una scoperta degna di nota è una pietra incisa con il battaglione di scorta del Fuerher e una bandiera dipinta. "La scoperta ci permette di determinare in quale caserma vivevano e in che modo era contrassegnata l'unità. È anche necessario trovare un contesto per la visualizzazione del ritrovamento in modo che possa essere presentato come un fatto storico, senza promuovere un'ideologia criminale", ha affermato Zenon Piotrowicz, ispettore forestale della divisione forestale di Srokowo.

I lavori di esplorazione sono stati effettuati per diversi mesi dalla Fondazione Laterba di Gdańsk, con il consenso delle Foreste statali e del Conservatore provinciale dei monumenti di Olsztyn. Piotrowicz, ha dichiarato: "Eravamo convinti che per decenni l'area fosse stata ampiamente scavata e pensavamo che non ci sarebbero state più scoperte da trovare".