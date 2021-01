È stato effettuato un teletrasporto quantistico su una distanza di 44 chilometri

Alcuni fisici del Fermilab, del California Institute of Technology (Caltech), sono riusciti a teletrasportare informazioni quantistiche su una distanza totale di 44 chilometri, il tutto è stata fatta con una grande precisione del 90%. Un grande progresso che - un giorno - potrebbe portare alla creazione di un internet quantistico.

"Con questa dimostrazione stiamo iniziando a gettare le basi per la costruzione di una rete quantistica metropolitana nell'area di Chicago", afferma il fisico Panagiotis Spentzouris. Sia la fedeltà dei dati che la distanza di trasferimento sono fondamentali quando si tratta di costruire un Internet quantistico reale e funzionante.

I ricercatori del team affermano che nonostante questa sia la prima volta che sono stati in grado di trasmettere dati quantistici su una distanza così lunga e con questa precisione, ci vorranno ancora tantissimi anni di lavoro per rendere possibile una rete quantistica delle dimensioni di una città. La ricerca sul teletrasporto quantistico, infatti, viene condotta da anni.

Il team di ricerca, in poche parole, è riuscito a telestraportare con successo i qubit - bit quantistici - su due sistemi in due laboratori differenti posti a 43.5 chilometri di distanza. Gli esperti, infine, sono così riusciti a trasmettere istantaneamente il segnale da un punto a un altro. Oltre a promettere enormi aumenti di velocità e potenza di calcolo, un "Internet quantistico" sarebbe estremamente sicuro e avrebbe vantaggi non indifferenti.