Dopo quanto è efficace la registrazione del cellulare al registro delle opposizioni?

Nonostante il debutto in salita per il registro delle opposizioni per cellulari, al punto che il sito risulta al momento irraggiungibile, sono tanti gli utenti che sono riusciti a completare l’iscrizione. Tuttavia è doveroso precisare che l’ok non è istantaneo e per fare in modo che l’inserimento sia efficace bisogna attendere un pò.

Nella mail di conferma, infatti, si legge che la richiesta di iscrizione viene gestita entro un giorno lavorativo e diventa pienamente efficace entro 15 giorni per il RPO Telefonico e 30 giorni per il RPO Postale.

Ciò vuol dire che per i numeri di telefono non è da escludere che nei 15 giorni successivi si ricevano ancora telefonate pubblicitarie, mentre dal 16esimo giorno in poi non dovrebbe più avvenire.

Tuttavia, viene anche specificato che trascorso un giorno lavorativo dalla richiesta, per conoscere l’esito dell’operazione si può chiamare (dal numero di telefono per cui si è richiesta l’iscrizione) il numero verde 800 957 766 dal fisso o il numero 06 42986411 dal cellulare; in alternativa si può accedere al pannello “Gestisci iscrizione” tramite web, sul sito ufficiale. Ogni richiesta sarà collegata ad un “Codice Registro” da memorizzare per conoscere lo stato della pratica.

Nella conferma si legge anche che “l’iscrizione al RPO annulla i consensi al marketing telefonico e alla cessione del numero di telefono precedentemente rilasciati per campagne promozionali, tessere per la raccolta punti, la scontistica e la fidelizzazione”.