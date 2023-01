No, l'Egitto non è il paese con il maggior numero di piramidi

Quando pensiamo all'Egitto la nostra mente immagina automaticamente le piramidi (che non erano interamente costruite dagli schiavi), ma in realtà la terra dei faraoni non è il luogo che ne ha più di tutti. Questo primato appartiene a un altro paese.

Stiamo parlando del Sudan, che ha tra le 200 e le 255 tombe triangolari conosciute, rispetto alle 138 che si trovano in Egitto. Le piramidi in Sudan furono costruite dai membri del Regno di Kush, antica civiltà che governò le aree lungo il fiume Nilo dal 1070 a.C. al 350 d.C. e che iniziò addirittura 500 anni dopo gli egizi.

"I Kushiti, come gli egiziani, seppellivano i loro reali sotto alte piramidi, presumibilmente per aiutare le loro anime a raggiungere i cieli, ma strutturalmente gli edifici sono molto diversi. Quelle in Sudan sono molto più ripide e strette e costruite con pietre a gradini, in contrasto con le superfici lisce delle più ampie piramidi egiziane", ha dichiarato qualche tempo fa un'addetta ai lavori.

Ovviamente anche le dimensioni sono differenti: la piramide kushita media è alta da 6 a 30 metri, mentre quella egizia media è alta circa 138 metri. Pensate che soltanto l'antica città di Meroë aveva un numero sbalorditivo di queste strutture: circa 200 delle 255 piramidi che possono essere trovati nel paese. Nonostante la gran quantità, sono tante le domande che gli archeologi hanno in merito a queste costruzioni che per ovvie ragioni sono meno studiate delle loro controparti.

A proposito, ma qual è la tomba triangolare più antica dell'Egitto?