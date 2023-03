Trovato in Egitto un obelisco incompiuto di 3.500 anni davvero gigantesco

Sappiamo che gli Antichi Egizi costruivano dei monumenti giganteschi. Un esempio è ovviamente dato dalla Grande Piramide di Giza o dalla Sfige, ma erano soliti costruire anche altro, come gli obelischi. Ne esistono 30 in tutto il mondo e il più grande è quello Lateranense che raggiunge un'altezza di 45,7 metri... ma ce n'è un altro.

Stiamo parlando dell'obelisco incompiuto ad Assuan, uno dei reperti archeologici più importanti per l'antico Egitto nonché il singolo monumento più pesante che gli antichi egizi abbiano mai iniziato; si tratta di una gigantesca scultura in granito nel pavimento che si estende per 41,75 metri e risale a circa 3.500 anni fa.

La struttura venne ordinata da Hatshepsut, il quinto faraone della XVIII dinastia egizia, nel 1473-1458 a.C., come obelisco complementare all'obelisco Lateranense, e se fosse stato eretto, sarebbe stato circa un terzo più alto di qualsiasi altro obelisco conosciuto. La cosa più incredibile è il peso di 1.168 tonnellate e sarebbe stato un'impresa ingegneristica spostarlo da terra... figuriamoci alzarlo!

Si pensa che gli egizi spostassero l'obelisco su slitte, trasportate lungo le rive del Nilo e su barche che avrebbero portato i monumenti a valle verso insediamenti più grandi. Successivamente gli operai (che non erano schiavi) usavano una grande collina con una pendenza costante e tiravano su l'obelisco con funi e carrucole fino a raggiungere un crinale, dove lo abbassavano lentamente in modo che l'obelisco ruotasse in posizione verticale.