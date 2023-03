In Egitto ritrovata una sfinge sorridente in onore di un grande imperatore

L'Egitto è uno dei luoghi più incredibili e fruttuosi per quanto riguarda le scoperte archeologiche. Recentemente, infatti, il Ministero del Turismo e delle Antichità del paese nel tempio di Hathor, a circa 500 chilometri a sud del Cairo, ha portato alla luce una sfinge e una lastra di pietra di epoca romana con iscrizioni demotiche e geroglifiche.

Attualmente gli addetti ai lavori stanno lavorando per decifrare l'iscrizione, mentre il ministero ha descritto la reliquia come dotata di "una faccia sorridente e due fossette" e potrebbe essere la rappresentazione stilizzata dell'imperatore romano Claudio. La creatura mitologica, sia per gli egizi che per i greci, era considerata come guardiana ed era spesso posta agli ingressi di templi, palazzi o altri edifici importanti.

Meglio conosciuto per aver supervisionato la conquista romana della Gran Bretagna, l'imperatore Claudio ha ideato l'espansione dell'Impero romano in Nord Africa e Medio Oriente, quindi non è impossibile trovare una statua che commemora l'uomo in Egitto.

Il paese dei faraoni è sempre al centro di scoperte così incredibili! Dopo il ritrovamento di un passaggio nascosto all'interno della Grande Piramide di Giza, adesso è stata portata alla luce questa sfinge antichissima. Il ritrovamento in questione potrebbe aiutarci ad espandere la nostra conoscenza del mondo antico.

Insomma, non vediamo l'ora di sapere quale sarà la prossima scoperta in questo luogo... perché siamo sicuri che ce ne saranno ancora.