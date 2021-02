Egitto: tomba di un principe di 4.600 anni fa mostra una creatura mai vista

All'interno di una tomba di un principe egiziano, risalente a 4.600 anni fa, sono state trovate delle raffigurazioni di un uccello completamente sconosciuto alla scienza moderna. Queste raffigurazioni sono state portate alla luce nel 1871 nel sito di scavo di Meidum, ma solo adesso sono state "decifrate".

Solo lo scorso anno, infatti, Anthony Romilio dell'Università del Queensland ha dato un'occhiata più da vicino ai sei uccelli rappresentati in un famoso pezzo noto come le oche di Meidum, che gli storici descrivono come "uno dei grandi capolavori dell'animale egiziano".

Un esemplare, in particolare, non è stato trovato in nessun libro di ornitologia. "A quanto pare nessuno si è reso conto che raffigurava una specie sconosciuta", afferma Romilio. "Le opere d'arte di questo sito hanno rappresentazioni estremamente realistiche di altri uccelli e mammiferi".

Nel dipinto sono raffigurate verosimilmente delle oche granaiole della taiga (Anser fabalis), delle oche selvatiche (Anser anser) e forse oche lombardelle maggiori (Anser albifrons). Come altre specie animali, sono raffigurate con colori e dettagli relativamente veri. Tuttavia c'è un esemplare molto differente che non ha alcuna corrispondenza con le creature odierne.

L'oca dal collo rosso (che potrete vedere in calce alla notizia) ha piume rosse nella zona del collo e del petto e una grande macchia rossa sulle guance. "Da un punto di vista zoologico, l'opera d'arte egiziana è l'unica documentazione di questa oca dai motivi distintivi, che sembra ora estinta a livello globale", continua Romilio. Quello che è successo a questa particolare oca è un altro mistero da risolvere.

Non è la prima volta che gli esperti osservano animali estinti in questo modo: un esempio è dato da antichi dipinti rupestri scoperti in Amazonia e da alcune raffigurazioni davvero strane in una grotta in Tasmania.