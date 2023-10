Gli antichi egiziani, noti per le loro maestose piramidi e misteriose sfingi, avevano anche un lato umoristico che pochi conoscono. Nonostante la loro fama di popolo serio e riservato, gli egiziani amavano le battute e gli scherzi.

Una delle barzellette più sorprendenti riguardava la costruzione di una delle piramidi vicino alla Grande Piramide di Giza. Secondo questa battuta, la piramide era stata eretta grazie alle pietre donate dagli amanti di una prostituta, che non era nientemeno che la figlia del faraone Cheope.

In particolare la storia racconta che Cheope, trovandosi in difficoltà finanziarie, costrinse sua figlia a prostituirsi. Ogni uomo che aveva un incontro con lei doveva donarle una pietra, e con quei macigni fu costruita poi la secolare tomba che resiste ancora oggi.

Questa battuta, registrata dallo storico greco Erodoto durante i suoi viaggi in Egitto, sottolinea come gli egiziani comuni vedessero le piramidi: non come simboli di grandezza, ma come monumenti all'arroganza e all'egoismo dei faraoni.

Tali storie e barzellette erano un modo per il popolo di riappropriarsi delle narrazioni ufficiali e di ridimensionare la grandezza dei loro leader. Era un modo per dire che, nonostante la maestosità delle piramidi, alla fine erano solo esseri umani, con tutti i loro difetti e debolezze. Insomma: è quello che potrebbe succedere ai futuri esploratori del nostro mondo vedendo ciò che la gente pensa del pianeta Urano.