Tutti gli egiziani credevano nella vita dopo la morte? Oppure esistevano degli scettici?

Nel XXI secolo è davvero difficile emancipare l’idea di una vita eterna da una correlazione scientifico-tecnologica: oggi si approfondisce l’ibernazione o si sviluppano prodigiose pillole per ottenere l’immortalità. Ma gli antichi come si muovevano? Si rassegnavano ad una breve permanenza sulla Terra? Forse, ma non la civiltà egizia.

Le piramidi egizie sono delle vere e proprie “macchine della resurrezione” la cui finalità era di concedere al faraone la vita eterna trasfigurandolo in una stella. Questo tipo di narrazione è molto comune nella letteratura egizia antica, vi basti pensare che, ne “Il grande inno ad Aten”, la bellissima Nefertiti è contemplata come “vivente e per sempre giovane”.

"Dialogo tra un uomo e la sua anima" è considerato un capolavoro della letteratura egiziana. Il testo è stato realizzato probabilmente durante il regno di Amenemhat III (c.1860-14 a.C.). Alla base di tutto c’è un disaccordo tra un uomo e il suo ba, cioè la propria anima raffigurata come un uccello dalla testa umana che vola tra gli inferi e il mondo vivente per visitare le tombe dei defunti. Una svolta ironica: l'uomo anela alla morte mentre la sua anima lotta per la vita. L'insinuazione che la morte arrivi per tutti noi e in egual misura, che poveri e faraoni defunti siano gli stessi nella morte, è di grande impatto.

Questo testo è la testimonianza di una fetta di cinici studiosi e pensatori che cercano di emanciparsi da questa “cultura dell’ultraterreno”. Nell’opera viene spiegato che anche i tentativi più sontuosi di fermare la morte sono, in definitiva, inutili. Tuttavia, lo scriba non implica che l'aldilà non sia reale; in effetti il ​​concetto non viene stravolto a tal punto da non concepire una visione di pace universale tra corpo e anima, quasi come il Nirvana buddista.

Questo sentimento ci sembra stranamente moderno, persino riconoscibile. Nonostante tutto l'oro e l'alabastro, le brillanti piramidi e le pire di incenso, nella mente della gente sopravvive il dubbio sulla validità di tutto ciò. Rimane comunque complesso stimare quanto questa fetta di “malfidati” vedevano delle idiozie negli usi e costumi della tradizione egiziana.