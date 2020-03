Eiffel 65 e 'Blue (Da Ba Dee)' tornano con una versione in italiano in stile rap

Chi si ricorda degli Eiffel 65 e della loro hit globale "Blue (Da Ba Dee)"? Beh, sappiate che ora sono tornati con un "remix" della canzone che nessuno si aspettava.

In particolare, al rapper italiano 21enne Shiva è stato consentito di utilizzare la base di "Blue (Da Ba Dee)" per il suo ultimo brano "Auto Blu feat. Eiffel 65 Prod. Adam11", che al momento in cui scriviamo ha già raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni su YouTube. Questo significa che la popolare hit dello storico gruppo eurodance, che ricordiamo annovera tra i suoi membri anche il noto DJ Gabry Ponte, ora ha una sorta di "nuova versione" in italiano.

Se vi state chiedendo quale sia il testo nel nostro idioma, ve lo la lasciamo di seguito, tra auto blu, "ehi" e "frè'".

"Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, eh-ehi

La mia squadra sai che resta coi miei

Milano, eh eh, bu bu, Milano

Yeah, yah, ah, auto blu, corro con il mio fra'

L'hai messa lì o messa là? Non tornare in città

Brum brum, quello Zip sembra un Supermotard

A Mi, c'è il mio fra', arriva in cinque minuti

Il suo booty parla in slang, slang, non sarà per sempre

Danza, danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie, attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash? (Yeah)

Na na ni, na na na na

Gli altri sembrano cambiati, io la passo ancora al frè' (al frè')

Non so se è un gioco di sguardi tra i contanti o tra me e te (tra me e te)

Forse vuoi un anello al dito, ma in 'sti vicoli non c'è

La mia via che si dimentica di un gesto troppo in fretta

Non torno a casa, ah ah, faccio sul serio (seh)

Devo cambiare la rabbia in euro (cash)

Quando mi dici: 'Sembri un ragazzino'

Un bro fa su, un altro fa 'ra-ta-ta' (pa pa)

Ecco perché non sei nel mio radar (bam)

La Punto in quartiere fa zig zag

Na na ni, na na na na

Yeah, yah, ah, auto blu, corro con il mio fra'

L'hai messa lì o messa là? Non tornare in città

Brum brum, quello Zip sembra un Supermotard

A Mi, c'è il mio fra', arriva in cinque minuti

Il suo booty parla in slang, slang, non sarà per sempre

Danza, danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie, attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash? (yeah)

Na na ni, na na na na

Blocco a volte sembra ancora triste (yeah)

Il testo è vero, sai che mamma è fiera

Fumo sopra ai sedili di un Velar

Penso a quando il successo non c'era

Fa i soldi appena diciottenne

In qualche modo sotto quelle antenne (sì)

In quanti cambiano lo sai anche tu (skrrt skrrt)

Fan la strada e non la fanno più, uh eh eh

Solite storie, eh eh

Poche vittorie, ah ah

Tanti ragazzi in gabbia (ah ah)

Ma il mio amico sorride e (yeah)

Non ho un ferro né cinte (yeah)

Per tenerlo guardie e ladri

Hasta luego, luego amor

Yeah, yah, ah, auto blu, corro con il mio fra'

L'hai messa lì o messa là? Non tornare in città

Brum brum, quello Zip sembra un Supermotard

A Mi, c'è il mio fra', arriva in cinque minuti

Il suo booty parla in slang, slang, non sarà per sempre

Danza, danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie, attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash? (Yeah)

Na na ni, na na na na".