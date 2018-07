Einride annuncia un nuovo mezzo da carico a guida autonoma, il T-log

La compagnia svedese Einride, precedentemente conosciuta per il T-pod, torna alla ribalta con un nuovo veicolo da lavoro a guida autonoma, molto simile nel design e nelle forme al suo predecessore: si chiama T-log, ed a conti fatti non è altro che un T-pod senza container refrigerato.

Come si può notare dalle foto, non c'è alcuna cabina di comando: questo perché a guidare il mezzo è l'intelligenza artificiale Drive AI di Nvidia, che vanta l'accesso ad una serie di dati in tempo reale, come quelli sul traffico, che gli permettono di pianificare di conseguenza i viaggi ed evitare gli ingorghi.

Il sistema che lo gestisce è in grado di ottimizzare il consumo di energia elettrica, permettendo al veicolo di percorrere quasi 200 km sfruttando solamente le batterie. Se si rende necessario l'intervento umano, un addetto lo può controllare tramite una connessione internet, anche a centinaia di metri di distanza.

Il design del mezzo è alquanto futuristico, ma la vera innovazione sta nella rimozione della cabina di pilotaggio: in questo modo è possibile aumentare la capacità di carico, che si attesta su un massimo di 16 tonnellate. Questa soluzione permette di abbattere i costi, dato oltre oltre a poter trasportare più merce le aziende che lo impiegano possono rinunciare ad assumere un autista "umano".