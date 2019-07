Einstein continua ad avere ragione: la relatività generale supera un altro test

Analizzando l'attrazione gravitazionale del gigantesco buco nero al centro della Via Lattea su una stella vicina, gli astronomi hanno dimostrato che le idee di Einstein sullo spazio e sul tempo sono la migliore descrizione del funzionamento della gravità.

Gli scienziati hanno ampiamente testato le previsioni della relatività generale in campi gravitazionali relativamente deboli, come quelli sulla Terra e nel sistema solare. Tuttavia, per "mettere alla prova" la teoria di Einstein, i ricercatori osservano continuamente campi gravitazionali molto più estremi, come quelli dei buchi neri supermassicci che si nascondono al centro della maggior parte delle galassie.

Attraverso queste "osservazioni estreme", i ricercatori sperano di trovare violazioni della relatività generale, che potrebbero portare a nuove teorie in grado di spiegare gli attuali misteri cosmici come la materia oscura e l'energia oscura.

"Einstein ha ragione, almeno per ora", ha dichiarato in una nota Andrea Ghez, co-autore dello studio e professoressa di fisica e astronomia alla University of California. Nello studio gli astronomi hanno osservato Sagittarius A*, il gigante che si trova al centro della Via Lattea che ha 4 milioni di volte la massa del Sole, e la stella S0-2, che completa un'orbita intorno al buco nero in 16 anni.

La stella è vicina 120 unità astronomiche (1 unità astronomica è la distanza media tra la Terra e il Sole, circa 150 milioni di chilometri) dal buco nero e viaggia fino al 2.7% della velocità della luce. Usando l'Osservatorio Keck, l'Osservatorio Gemelli e il telescopio Subaru alle Hawaii, gli astronomi sono riusciti a tracciare l'orbita completa di S0-2 in 3D, grazie anche alle misurazioni effettuate negli ultimi 24 anni.

Oltre ad aver ottenuto l'orbita 3D più dettagliata di sempre di una stella intorno a Sagittarius A*, è stato confermato l’effetto della relatività generale su un corpo soggetto a un intenso campo gravitazionale.

Lo spettro di luce osservato da S0-2 ha rivelato che il redshift (lo spostamento della luce a lunghezze d’onda diverse) causato dall'estrema gravità del buco nero supermassiccio, è coerente con i postulati della relatività generale.

Questa è la prima di molte ricerche che gli scienziati intendono condurre sulle stelle vicino a Sagittarius A*. Uno dei prossimo obiettivi è S0-102, che ha l'orbita più corta tra le oltre 3.000 stelle vicino al buco nero supermassiccio, impiegando solo 11.5 anni per compiere un'orbita.