Einstein rifiutò la presidenza dello stato d'Israele per delle ragioni molto particolari

Albert Einstein è noto per essere stato un genio della fisica: padre della teoria della relatività, studioso delle proprietà corpuscolari della luce, permise alla sua disciplina di raggiungere vette all'epoca inesplorate. All'epoca tuttavia era famoso anche per essere l'ebreo più famoso del mondo.

Per questa ragione, nel 1952, quattro anni dopo l'istituzione dello stato Israeliano, il primo ministro David Ben Gurion propose a Einstein e al mondo una idea molto allettante sulla carta: rendere lo scienziato presidente d'Israele.

All'epoca questa idea piacque (quasi) a tutti. Inglesi e francesi si dimostrarono favorevoli, molti ebrei trapiantati negli Stati Uniti si spesero per scrivere articoli in cui discutevano di questa proposta, molti fisici si sentirono onorati nel sapere che un loro rappresentante potesse divenire capo di Stato (seppur onorario) di una nuova nazione. Tuttavia Albert Einstein rispose freddamente a questa iniziativa, che lo prese alla sprovvista.

Le ragioni che spinsero Einstein a rifiutare la proposta furono diverse. Innanzitutto, nel 1952, il fisico tedesco era impegnato in una complessa ricerca scientifica, che lo avrebbe accompagnato fino alla morte. Einstein stava infatti cercando di riscrivere nuovamente le leggi della fisica, cercando di sviluppare la "Teoria del Tutto", ovvero un modello che potesse accogliere dentro di sé tutte le leggi conosciute della natura, tra cui quelle che entravano più in contrasto in assoluto: le leggi della sua relatività generale con quelle probabilistiche della Meccanica quantistica.

Nei primi anni Cinquanta, inoltre, Einstein si sentiva anziano. Sarebbe infatti morto di lì a poco, nel 1955, e probabilmente non voleva perdere gli ultimi anni della sua vita tra cerimoniali, discorsi politici e manifestazioni pubbliche. In particolare, rispose a Ben Gurion asserendo di non essere portato per avere relazioni pubbliche e che non amava interagire con le persone che erano disinteressati ai suoi stessi interessi.

Negli Stati Uniti, aveva d'altronde avuto alcune difficoltà a liberarsi dei numerosi giornalisti che giornalmente lo cercavano per commentare le sue prestigiose scoperte o i progressi compiuti dalla ricerca. Passò così gli ultimi anni della sua vita a riposare e a cercare di sviluppare la sua Teoria del Tutto, che purtroppo non vide mai la luce.

Infine bisogna anche segnalare che per quanto per tutta la vita fu favorevole all'istituzione di uno stato ebraico, Einstein rimase molto scosso per la guerra arabo israeliana del 1948. Essendo sopravvissuto ai nazisti, intravide nel "Partito della Libertà" di Menachen Begin gli stessi atteggiamenti che avevano portato il partito nazista al potere. Evento che lo allontanò di molto dal nascente stato ebraico.

