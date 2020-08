EISA Awards 2020: i migliori televisori scelti dalla critica, da OLED a 8K

Dopo avervi parlato dei migliori smartphone scelti dalla critica (abbiamo trattato anche altre categorie), è giunta l'ora di vedere quali sono i prodotti selezionati in campo di televisori. Ovviamente, i premi sono stati suddivisi in "categorie", da OLED a 8K.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale degli EISA Awards 2020, premiazioni che si tengono ogni anno e vedono l'assegnazione di premi da parte di una giuria composta dai team di riviste cartacee provenienti da tutto il mondo, i modelli scelti per quanto riguarda i televisori sono quelli di seguito.

Best Premium OLED TV : LG OLED65GX;

: LG OLED65GX; 8K TV : LG 75NANO99;

: LG 75NANO99; Large Screen TV : Samsung QE75Q950TS;

: Samsung QE75Q950TS; Best Buy OLED TV : Philips 55OLED805;

: Philips 55OLED805; Home Theatre TV : Philips 65OLED935;

: Philips 65OLED935; Best Buy TV : TCL 65C815;

: TCL 65C815; Projector : Optoma CinemaX UHZ65UST;

: Optoma CinemaX UHZ65UST; Home Theatre Media Player: Zappiti Pro 4K HDR.

Sul portale ufficiale delle premiazioni (in inglese) è possibile visualizzare le motivazioni che hanno portato alla scelta di questi prodotti. In ogni caso, i modelli selezionati coprono diversi brand. Le aziende più "fortunate" sono state Philips e LG, dato che si sono portate a casa due premi a testa. Tuttavia, non è andata male anche a Samsung e TCL, che hanno ricevuto un riconoscimento a testa. Tra i vari premi, è interessante notare come il modello TCL 65C815 sia ritenuto un "best buy", quindi un prodotto "da acquistare", avente un ottimo rapporto qualità/prezzo.