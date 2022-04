EK annuncia il Technology Day 2022: come sarà il futuro della dissipazione?

Mentre brand come Arctic hanno confermato il supporto a Raphael, i processori AMD Serie 7000, l'icona della dissipazione a liquido EKWB annuncia la data del nuovo appuntamento con le nuove frontiere del raffreddamento.

Le tecnologie di dissipazione, negli ultimi anni, si sono dovute adattare ed evolvere per far fronte a esigenze sempre più eterogenee, dai dispositivi ultracompatti alle auto. Questa forte spinta innovativa ha portato oggi a soluzioni all'avanguardia, in grado di sostenere il peso di chip complessi e potenti in dimensioni o forme particolari ed efficienti.

Non è un caso, tra l'altro, che oggi i cosiddetti sistemi AIO siano tra i più diffusi al mondo per quanto riguarda la dissipazione su PC desktop, grazia alla loro sicurezza, efficacia e silenziosità, sdoganando il concetto di raffreddamento a liquido al di fuori della nicchia dei custom loop e rendendolo facile, economico e alla portata di tutti.

Con questo in mente, EK ha annunciato che il 26 aprile 2022 si terrà il nuovo Technology Day, proprio nel giorno del compleanno del brand. In quest'occasione, "ricercatori e sviluppatori racconteranno le innovazioni tecnologiche alla base delle moderne soluzioni di raffreddamento. Indipendentemente dal settore di provenienza, che siano i giochi o l'automotive, le tecnologie di cui parleranno i nostri esperti potranno cambiare il corso della dell'hardware PC".

Per saperne di più, suggeriamo di iscrivervi alla pagina dell'evento disponibile alla fonte. Se, invece, siete alla ricerca di un nuovo sistema di raffreddamento e siete indecisi su quale puntare, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulla scelta del dissipatore giusto tra Aria o Liquido.