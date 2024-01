EK stupisce ancora: ecco l'AIO direct-die sviluppato con Der8auer

Nel panorama overclocking su Youtube, Der8auer è certamente un'autorità indiscussa, con i suoi delid ed esperimenti che spesso sfociano anche in sistemi e adattatori alla portata di tutti per migliorare l'esperienza con l'hardware di nuova generazione.

Dopo averci deliziati con il primo delid dell'i9-14900K, lo youtuber ha deciso di collaborare con EK per offrire un prodotto unico, pensato prettamente per utenti avanzati. Il risultato è il nuovo dissipatore a liquido All in One EK-Nucleus AIO CR360, sviluppato in esclusiva per il raffreddamento dei processori Intel su socket LGA1700. La sua particolarità è quella di offrire un sistema di adesione del waterblock di tipo direct-die, quindi per il suo montaggio sarà necessario il delid con rimozione dell'heatspreader che tipicamente copre il die dei processori (la parte metallica con le scritte incise, su cui si applica la pasta termica).

Il waterblock è pensato per garantire una perfetta adesione al die delle CPU Intel di 12a, 13a e 14a generazione ed è prodotto con rivestimento in nickel. Sul top, invece, ci sarà la possibilità di personalizzare l'estetica con una cover con il teschio oppure senza, rigorosamente con illuminazione RGB.

Il prezzo in pre-order è di 208,01 euro sul sito ufficiale di EK, mentre le prime spedizioni sono previste per la metà del mese di marzo 2024.