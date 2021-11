EKWB lancia le folli offerte Black Friday sugli AIO compatibili con Intel Alder Lake!

Con l'arrivo del Black Friday 2021, le più importanti realtà nel campo dell'elettronica di consumo hanno iniziato a sfidarsi a colpi di offerte più o meno clamorose. Anche nell'informatica, ovviamente, non potevano mancare colpi di scena, con l'arrivo delle promozioni di EKWB.

Come già successo con le offerte Black Weeks di MSI, in cui il dragone di Taipei ha proposto una forte scontistica su una collezione dei suoi migliori notebook da gaming, anche EKWB ha deciso di sfoderare alcuni dei suoi pezzi da novanta, tra cui l'apprezzatissimo EK-AIO D-RGB, in tutte le sue dimensioni.

Vincitore dell'European Hardware Awards 2021 come miglior dissipatore a liquido per CPU, l'EK-AIO D-RGB nel taglio da 360 mm viene offerto a soli 121,42 euro invece di 161,88. A livello opzionale, è possibile anche aggiungere al carrello l'adattatore EK-AIO per socket LGA 1700 per renderlo compatibile con i processori Intel di dodicesima generazione al prezzo simbolico di un centesimo.

L'Upgrade Kit per Alder Lake è disponibili per tutti i pezzi in promozione, inclusi i modelli EK-AIO Basic ed EK-AIO Elite. Quanto ai ribassi, le offerte più interessanti riguardano sicuramente i modelli D-RGB, con sconti fino al 25% e un prezzo di partenza per il modello da 120 mm di appena 60,67 euro.

Gli EK-AIO Basic partono dal taglio da 240 mm e un prezzo di 84,45 euro anziché 99,34, per uno sconto del 15%. Il modello al top della gamma, l'EK-AIO Elite in versione D-RGB, invece, riceve un ribasso del 5% con prezzi a partire da 195,66 euro per il modello da 280 mm. Al vertice troviamo infine l'EK-AIO Elite Aurum 360 D-RGB con i suoi 237,55 euro invece di 250,05.

Si tratta sicuramente di un'ottima occasione per chiunque fosse interessato a effettuare un upgrade alla propria configurazione. Ricordiamo che sulla pagina dedicata di EKWB è possibile ottenere un ulteriore sconto di 2 euro al checkout iscrivendosi alla newsletter. Per farlo, sarà sufficiente spuntare l'apposita casella nel carrello, dopo aver selezionato i prodotti desiderati.