El Dorado non è minimamente ciò che pensi e (forse) è realmente esistita

Un recente studio pubblicato su Latin American Antiquity prova a fare luce su uno dei più grandi misteri dell’umanità. Al pari della città perduta di Zerzura cerchiamo di scoprire cosa si nasconde dietro questo celebre mito.

È bene chiarirlo sin da subito: non è mai stata trovata prova diretta di una metropoli d'oro nelle Ande. Ciononostante, oggi gli archeologi sono maggiormente propensi verso una differente interpretazione della "città".

El Dorado infatti, potrebbe non essere una reale città, bensì un antico rituale che coinvolgeva un uomo ricoperto di polvere d'oro. All’interno della nuova ricerca, Juan Pablo Quintero-Guzmán del Museo dell’Oro di Bogotà spiega che il "mito di El Dorado" iniziò con il cronista spagnolo del XVII secolo Juan Rodríguez Freyle, che descrisse una cerimonia di incoronazione svolta dal popolo Muisca sul lago Guatavita nell'odierna Colombia.

In particolare, secondo lo stesso Freyle l'erede del capo tribù dovette trascorrere sei anni digiunando in una grotta, prima di essere ricoperto di polvere d'oro e trasportato in mezzo al lago su una zattera carica di oggetti d'oro. Ma come nasce dunque il mito della città d’oro?

Quintero-Guzmán attribuisce al conquistatore spagnolo Sebastián de Belalcázar l'origine di questa folle corsa all'oro perpetuata negli anni da decine di archeologi e appassionati, sottolineando che fu lui a usare per primo il termine El Dorado per riferirsi a un luogo anziché un evento, riferendosi all'area intorno al lago Guatavita.

Esistono però diverse prove che suggeriscono che la cerimonia dell’El Dorado abbia avuto realmente luogo. Come accade anche per la città di Machu Picchu, il mistero s’infittisce.

Nel 1912, l'ingegnere britannico Hartley Knowles recuperò numerosi oggetti d'oro e altri gioielli dal fondo del lago dopo che fu prosciugato. Inoltre, nel 1969 un contadino ha scoperto un modello di zattera dorata in una grotta vicina al lago stesso.

Durante la loro spedizione, Quintero-Guzmán e il suo team hanno cercato nell’area intorno al lago manufatti che suggerissero la presenza di eventi cerimoniali. Questa volta però, sono stati rinvenuti solo 157 frammenti di ceramica.

Nonostante ciò, lo stesso autore insiste nell’affermare come "non si possa concludere che una cerimonia El Dorado non sia mai esistita". Il ricercatore ipotizza infatti che la cerimonia El Dorado possa essere avvenuta una volta, ma non fosse una tradizione ricorrente.

Il sontuoso evento fu magari organizzato da un capo tribù durante un periodo di tensione politica, nel tentativo di dimostrare il suo dominio sui rivali cercando al tempo stesso il favore degli dèi.

"Una volta stabilizzato l’ordine sociopolitico, le offerte continuarono nei luoghi sacri, come nel lago Guatavita, tranne che non era più la cerimonia dell’uomo d’oro", conclude Quintero-Guzmán.