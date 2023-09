'El Niño' mette a rischio le foreste del Sud America con conseguenze drammatiche

Con il proseguire di condizioni atmosferiche estreme - in parte causate da El Niño - le foreste tropicali del Sud America stanno subendo un grave cambiamento, secondo un recente studio. In un clima particolarmente caldo e secco infatti, quest'ultime potrebbero perdere la loro capacità di assorbire il carbonio.

Da lungo tempo ormai le foreste tropicali hanno agito come "pozzi di carbonio", assorbendo più anidride carbonica di quanto ne venga rilasciata successivamente, attenuando a tutti gli effetti il cambiamento climatico. Negli ultimi anni però, questo processo è stato rallentato.

Una ricerca ha scoperto che nel 2015-2016, El Niño ha portato enormi siccità insieme alle temperature più alte mai registrate, impedendo alle foreste di compiere la loro funzione.

Come spiega anche la dott.ssa Amy Bennet, "gli scienziati sanno che gli alberi dell'Amazzonia sono sensibili ai cambiamenti della temperatura e alla disponibilità dell'acqua, ma quello che non sappiamo è come le foreste individuali cambieranno con il riscaldamento globale futuro."

L'importante ricerca è stata condotta da più di 100 scienziati nel corso dei decenni; le misurazioni dei singoli alberi hanno mostrato che le foreste hanno agito da pozzi di carbonio per la gran parte degli ultimi 30 anni. Dopo il penultimo arrivo de El Niño però, l'assorbimento si è arrestato.

Secondo la ricercatrice Beatriz Marimon, nella parte sudest della foresta amazzonica alcuni alberi hanno persino interrotto l'immagazzinamento del carbonio, cominciando invece ad emetterlo. "Nonostante i tassi di crescita degli alberi abbiano resistito alle alte temperature, la mortalità è salita alle stelle dopo quest'evento climatico estremo."

Il maggior responsabile di questa mortalità tra gli alberi è infatti la siccità delle zone circostanti. Conoscendo i rischi però, sarà più facile agire per la protezione di queste zone; come affermano i ricercatori, la sfida sarà mantenere le foreste in piedi. Così facendo, potranno forse continuare ad agire come depositi di carbonio.