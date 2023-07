El Niño preoccupava anche questo popolo, che creò un muro per proteggersi

Nel cuore del deserto peruviano, un antico muro di terra si estende per oltre dieci chilometri, attraversando due letti di fiume prosciugati nei pressi di Trujillo, nel nord del Perù. Questa struttura, nota come Muralla La Cumbre, è stata a lungo oggetto di studio e di dibattito tra gli archeologi.

Molti ritenevano che fosse stato eretto dal popolo Chimú per proteggere le loro terre dalle invasioni degli Inca, con i quali avevano una lunga e accesa rivalità. Tuttavia, le più recenti ricerche suggeriscono un'interpretazione diversa, che vede il muro non come un baluardo contro gli uomini, ma contro le forze della natura.

La teoria più recente afferma che il muro di terra, che si estende attraverso il deserto, era stato costruito per trattenere le devastanti inondazioni durante le fasi più umide del ciclo climatico. Queste fasi sono ora note come El Niño.

Nonostante El Niño porti siccità in altre parti del mondo, in Ecuador e nel nord del Perù provoca forti piogge che si verificano in queste zone da migliaia di anni, rappresentando un grave pericolo per i Chimú. Oggi, questo popolo è conosciuto principalmente per la loro distintiva ceramica e lavorazione dei metalli, così come per le rovine della loro capitale, Chan Chan, elencata dalle Nazioni Unite come sito del patrimonio mondiale.

Gli archeologi hanno esaminato il muro di 2,5 metri di altezza e hanno trovato strati di sedimenti di inondazione solo sul suo lato orientale, il che suggerisce che fosse stato costruito per proteggere le terre agricole a ovest, vicino alla costa. Le nuove ricerche, quindi, suggeriscono che il muro possa essere stato costruito per tenere lontane le inondazioni, non gli Inca.